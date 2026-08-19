Custodiva i cellulari dei familiari detenuti: chiuso bar di fronte Poggioreale L'intervento dei carabinieri nei pressi del carcere

Vendeva alimenti e bevande senza autorizzazioni ma, soprattutto, custodiva - con ogni probabilità a pagamento - i cellulari dei familiari dei detenuti che si recavano a colloquio nel carcere di Napoli-Poggioreale.

IL SEQUESTRO NEL BAR DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL CARCERE

È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, che oggi hanno notificato ai titolari di un bar situato proprio di fronte all'ingresso principale della casa circondariale un sequestro amministrativo che ha comportato la chiusura del locale e sanzioni per circa 7.500 euro.

LE CONTESTAZIONI: SOMMINISTRAZIONE ABUSIVA E CELLULARI SENZA RICEVUTA

I militari dell'Arma e la Procura di Napoli contestano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazioni e il deposito cauzionale dei cellulari senza l'emissione di ricevute. Le indagini proseguono.