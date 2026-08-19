Estate a Napoli, cinema gratuito nella Cavea di Piazza Garibaldi: i dettagli

Un'estate a Napoli all'insegna del cinema. Il Comune di Napoli ha presentato e strutturato un ricco cartellone di eventi per la stagione estiva 2026 del capoluogo campano. In particolare, la rassegna cinematografica gratuita che ha intrattenuto migliaia di persone nel corso dei vari appuntamenti, continuerà fino al 4 settembre in una nuova location.
Dopo il successo al Parco Virgiliano e al Parco del Poggio e la programmazione ancora in corso in Villa Floridiana e nel chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano, da mercoledì 26 agosto a venerdì 4 settembre il cinema gratuito sarà nella Cavea di Piazza Garibaldi.
Napoli Mon Amour: il cinema gratuito a Piazza Garibaldi
Napoli Mon Amour è una rassegna gratuita organizzata dalla Cooperativa Sociale Dedalus, che richiama nel titolo il celebre film Hiroshima Mon Amour di Alain Resnais. La selezione dei dieci film in calendario, a cura di Casa Cinema, è stata ideata per restituire la complessità e la molteplicità del contesto partenopeo, attraverso una visione autentica e lontana da ogni stereotipo oleografico.
Per info e prenotazioni si può chiamare a questo numero 081.293390. Di seguito la programmazione cinematografica:
- Mercoledì 26 agosto: Napoli – New York, regia di Gabriele Salvatores
- Giovedì 27 agosto: Pino, regia di Walter Fasano
- Venerdì 28 agosto: Nero, regia di Giovanni Esposito
- Sabato 29 agosto: Achille Tarallo, regia di Antonio Capuano
- Domenica 30 agosto: Nino. 18 giorni, regia di Toni D'Angelo
- Lunedì 31 agosto: Io Capitano, regia di Matteo Garrone
- Martedì 1° settembre: Mixed by Erry, regia di Sydney Sibilia
- Mercoledì 2 settembre: Il sindaco del rione Sanità, regia di Mario Martone
- Giovedì 3 settembre: Mi batte il corazon, regia di Francesco Prisco
- Venerdì 4 settembre: Come prima, regia di Tommy Weber