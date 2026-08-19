SSC Napoli, idea scambio Savic-Musso: quale futuro per la porta azzurra? Il Napoli ragiona anche sui portieri: il futuro di Savic potrebbe essere lontano

Dopo aver ufficializzato il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato con l'arrivo di Costantino Favasuli, il Napoli continua a muoversi sul mercato per completare la rosa. Nel mentre, il primo appuntamento in campionato è contro il Genoa di Daniele De Rossi sabato 22 agosto 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Marassi.

L'arrivo del terzino destro e l'imminente annuncio di Benoit Badiashile - che ha iniziato oggi a svolgere le visite mediche a Villa Stuart, firma prevista per domani - hanno dato struttura alla nuova difesa, ma potrebbe esserci un'ulteriore dettaglio sull'agenda di Manna. Il tema riguarda il portiere ed in particolar modo Vanja Milinkovic-Savic.

Futuro Savic? Spunta un'ipotesi di scambio

Il Napoli avrebbe avviato dei colloqui con l'Atletico Madrid per Juan Musso, intavolando una discussione su un possibile scambio tra i due portieri. A riportarlo è Fabrizio Romano sul suo profilo X. L'ostacolo sarebbe una differenza di valutazione.

Di seguito le parole dell'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano:

Napoli e Atlético Madrid hanno discusso di un possibile scambio tra Juan Musso e Vanja Milinkovic-Savic. I colloqui si sono svolti con degli intermediari, ma c'è una differenza di valutazione. Juan Musso è in cima alla lista dei desideri del Napoli da luglio.