Si barrica in casa, poi apre la porta ai carabinieri dopo 4 ore di trattative Decisivo l'intervento di un negoziatore dei carabinieri

Ci sono volute quattro ore di pazienti trattative da parte dei negoziatori dei carabinieri per evitare conseguenze gravi rispetto a quanto avvenuto nel pomeriggio a San Giorgio a Cremano.

Un uomo di 62 anni si è barricato in casa: la vicenda, come riferito dagli stessi carabinieri, si è conclusa dopo 4 ore quando il diretto interessato ha aperto spontaneamente la porta ai militari dell'Arma.

Decisivo l'intervento di un negoziatore. A quanto si apprende, il 62enne è apparso molto scosso, ma collaborativo.