Campi Flegrei, quasi 3500 sfollati ma le prime famiglie tornano a casa Più di 200 edifici inagibili, 367 ordinanze di sgombero: la situazione resta delicata

Nuova riunione presso il Palazzo di Governo, una riunione convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per l'aggiornamento sulle attività connesse alle problematiche determinate dagli eventi sismici legati al bradisismo del 31 luglio scorso sul territorio di Pozzuoli.Hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto di Pozzuoli, dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle Forze dell'Ordine.

24 SQUADRE DI VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATE NELLE VERIFICHE

I Vigili del Fuoco stanno proseguendo, con l'impiego di 24 squadre, nelle attività tecniche di verifica della stabilità degli edifici e di assistenza alla cittadinanza per il recupero delle masserizie. Ad oggi risultano eseguiti 1.473 interventi, con 215 edifici dichiarati inagibili, per un totale di 1.081 unità abitative.

367 ORDINANZE DI SGOMBERO, QUASI 3.500 PERSONE ASSISTITE

Il Comune di Pozzuoli ha adottato finora 367 ordinanze di sgombero e interdizione, riguardanti 1.391 nuclei familiari. Le persone assistite risultano 3.488, di cui 3.321 in autonoma sistemazione, 143 ospitate presso strutture alberghiere e 52 accolte presso il Palatrincone, non tutte destinatarie di ordinanza di sgombero.

28 PERSONE RIENTRATE NELLE PROPRIE ABITAZIONI

A seguito delle verifiche di II livello, sono state adottate 7 ordinanze di revoca, relative a 9 nuclei familiari, per un totale di 28 persone, che sono rientrate nelle proprie abitazioni. Anche le schede AEDES hanno evidenziato la possibilità di rientro nelle abitazioni per circa 40 unità immobiliari, su cui sono in corso le ultime verifiche.

I CONTRIBUTI CAS: 726 PAGAMENTI SU 1207 RICHIESTE

Il Comune sta procedendo, inoltre, nell'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione (CAS) con i fondi trasferiti dalla Regione Campania. Ad oggi, su 1.207 richieste CAS per altrettanti nuclei familiari, sono stati effettuati 726 pagamenti ad altrettanti nuclei.

PROSEGUONO I LAVORI SULLE SCUOLE E SU VIA ROMA

Proseguono, infine, le opere di manutenzione per la riparazione dei danni sugli edifici scolastici e la progettazione per la messa in sicurezza del fabbricato di via Roma, prospiciente alla strada di accesso al porto, la cui vulnerabilità è stata alla base dell'ordinanza di divieto di transito per i mezzi pesanti.

TROVATA SOLUZIONE PER I TRASPORTI VERSO ISCHIA E PROCIDA

Con riferimento alla questione dei trasporti verso Ie isole del Golfo, sono state individuate le soluzioni per garantire la continuità dei flussi commerciali marittimi dopo l'ordinanza di divieto di accesso al porto per i mezzi pesanti, disposta per motivi di sicurezza.

IL PIANO: DUE CORSE NOTTURNE SU NAPOLI E NAVE TRADIZIONALE PER I MEZZI PESANTI

In particolare, sono state individuate le possibili rimodulazioni del quadro dei collegamenti marittimi, che prevedono un assetto alternativo con due corse trasferite da Pozzuoli a Napoli nella fascia di orario notturno, e la sostituzione di una nave veloce sulla tratta Napoli-Ischia via Procida con una nave tradizionale, che consente una maggiore capienza di stiva per l'imbarco dei mezzi pesanti, con spostamento dell'orario di partenza.

Il dispositivo, di carattere sperimentale e temporaneo - 30 giorni consecutivi - in funzione del superamento delle criticità su Pozzuoli, è in corso di perfezionamento.