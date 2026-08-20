Auto si schianta e si ribalta: tre minorenni finiscono in ospedale L’auto era guidata da un 17enne, ferito anche un 15enne

Nella notte a Calvizzano i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in viale della Resistenza per un incidente stradale. Un’auto guidata da un 17enne è finita contro una cabina Enel, si è ribaltata e ha danneggiato altri veicoli in sosta, cancelli e mura perimetrali di alcune abitazioni. Nell’abitacolo anche il fratello del conducente e un amico, entrambi 15enni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed i sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso ai tre minorenni rimasti coinvolti nell'incidente.

I due fratelli sono stati portati al pronto soccorso di Giugliano in codice verde e giallo. L’amico è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli in codice rosso, in prognosi riservata.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire dinamica. L'auto utilizzata è stata sequestrata dalle forze dell'ordine.