Napoli, emergenza sangue: l'appello dell'associazione "DonatoriNati" Situazione particolarmente critica all'ospedale "Cardarelli"

È un appello urgente quello che DonatoriNati – Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato rivolge a tutti i cittadini, donatori abituali e persone che possono donare per la prima volta: recarsi presso i centri trasfusionali degli ospedali e contribuire alla raccolta di sangue. La situazione è particolarmente critica presso l’Ospedale Cardarelli, dove l’emergenza sangue ha raggiunto livelli di seria criticità e rende necessario un immediato e concreto gesto di solidarietà da parte della cittadinanza.

A lanciare l’appello è il presidente regionale di DonatoriNati, Tommaso Delli Paoli, che invita tutti coloro che ne hanno la possibilità a donare. Oggi dona per qualcuno, perché domani qualcuno potrebbe donare per te o per una persona a te cara. In questo momento c’è un bisogno concreto di sangue e non possiamo aspettare. Invitiamo tutti i cittadini che possono farlo a recarsi presso i centri trasfusionali e compiere un gesto semplice, ma capace di salvare una vita”.

L’emergenza riguarda tutti e richiede una risposta collettiva. Il sangue non può essere prodotto artificialmente e può essere garantito ai pazienti che ne hanno bisogno soltanto grazie alla generosità dei donatori. Donare significa esserci per chi sta affrontando un momento difficile. Significa trasformare pochi minuti del proprio tempo in una possibilità concreta di cura e, in molti casi, di vita. DonatoriNati, realtà impegnata nella promozione della cultura della donazione di sangue all’interno della Polizia di Stato e nella società civile, rinnova quindi il proprio invito alla cittadinanza: “Chi può donare, non aspetti. Si rechi presso un centro trasfusionale e doni il sangue.” Oggi il tuo gesto può salvare una vita. Domani potrebbe essere qualcun altro a salvare la tua o quella di una persona che ami.