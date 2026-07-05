Bagnoli, riapre il lido pubblico e partono i lavori per strade e metro Soddisfatti i residenti per i servizi e la pulizia, manca una discesa a mare

Una doppia svolta per il litorale flegreo, tra estate e grandi opere. Il quartiere di Bagnoli si prepara a cambiare volto grazie a una serie di interventi coordinati che spaziano dal ritorno alla balneazione pubblica fino alla rivoluzione della viabilità in vista della 38ª America’s Cup - Napoli 2027.

Riapre il lido comunale gratuito: orari e servizi

Dopo il completamento delle attività di manutenzione, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha revocato l’ordinanza di interdizione. Il lido comunale di Bagnoli ha riaperto oggi ufficialmente. L'accesso alla spiaggia è totalmente gratuito e garantito tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per favorire l'inclusione e la socialità sul litorale, la struttura è stata dotata di diversi comfort a disposizione dei bagnanti:

Due varchi d'ingresso: dall'Arenile (consigliato per passeggini e persone con disabilità motorie) e dal Lido Fortuna.

Dotazioni gratuite: ombrelloni, sedie, docce e servizi igienici.

Aree relax: un pergolato, un'area solarium e attrezzature dedicate al gioco e al tempo libero.

Soddisfatti i cittadini che da oggi possono finalmente godere della spiaggia pubblica, ma restano ancora delle cose da sistemare. Lo specchio d'acua dinanzi al lido comunale infatti non è accessibile, così come per accedere al lido bisogna attravresare il lido privato superare ombrelloni e sdraio.

Maxipiano da 11 milioni per le strade di Bagnoli

Parallelamente all'avvio della stagione balneare, il Comune di Napoli ha pubblicato la procedura di gara per un accordo quadro da circa 11 milioni di euro destinato al rifacimento delle arterie stradali del quartiere. "Abbiamo voluto un restyling sulle strade che tanto hanno sofferto nei mesi scorsi", ha spiegato il sindaco e commissario straordinario di Governo, Gaetano Manfredi. "Si tratta di interventi strategici grazie ai quali l’America’s Cup lascerà un segno positivo anche sulla viabilità di tutta l’area".

L'elenco delle strade interessate dai lavori

Il piano di restyling, definito in una riunione operativa a Palazzo San Giacomo, coinvolgerà una fitta rete di vie della Decima Municipalità: Via Coroglio, Piazza Bagnoli, Piazza a Mare, Via Nuova Bagnoli, Via Diocleziano. Via Nuova Agnano, Via Enrico Cocchia, Via Pasquale Leonardi Cattolica, Viale Cavalleggeri D’Aosta. Via Ilioneo, Via Eurialo, Via Acate, Via Silio Italico, Viale Campi Flegrei. Via Cerbone, Via Salvatore Ferrara, Via Maiuri, Piazzale Tecchio, Viale Kennedy e Via di Pozzuoli.

Nuova stazione Linea 2: via libera a "Porta del Parco"

Le novità per la mobilità non si fermano all'asfalto. Si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi per la realizzazione della nuova fermata della Metropolitana Linea 2 "Porta del Parco". La stazione sorgerà nel tratto tra Bagnoli-Agnano e Cavalleggeri Aosta, all'altezza di via Nuova Agnano. L'opera, inserita nel Programma degli Interventi Infrastrutturali per la Coppa America approvato nell'agosto 2025, rappresenta un’infrastruttura permanente che potenzierà l'accessibilità su ferro all'intera area occidentale di Napoli anche dopo i grandi eventi sportivi. Tutta la documentazione ufficiale relativa ai bandi e ai progetti è consultabile sul sito del Comune di Napoli e sul portale dedicato Bagnoli Viva.