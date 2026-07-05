Crollo a Ercolano: evacuate tre famiglie in via Pugliano Paura nel centro storico. La Sindaca Garzia: "Avvieremo un censimento"

Sfiorata la tragedia questa mattina nel cuore del centro storico di Ercolano. In via Pugliano, al civico 117, il solaio di una palazzina è improvvisamente crollato, provocando attimi di grande apprensione tra i residenti. Il bilancio, fortunatamente, non registra feriti: gli inquilini dello stabile avevano lasciato l'immobile soltanto pochi minuti prima del cedimento strutturale, evitando conseguenze che avrebbero potuto rivelarsi drammatiche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e i tecnici comunali per avviare le prime operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

"Per ragioni di sicurezza è stata disposta l'interdizione dell'area e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della porzione dell'edificio interessata", ha dichiarato la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, accorsa sul luogo dell'incidente.

Le verifiche tecniche sono tuttora in corso, rese necessarie dalle evidenti lesioni riscontrate sul fabbricato che impongono la massima prudenza. Secondo i primi accertamenti, il cedimento sarebbe stato causato da infiltrazioni d'acqua silenziose che, nel tempo, hanno compromesso la tenuta della struttura.

Assistenza alle famiglie e piano straordinario del Comune

L'Amministrazione comunale si è subito attivata per dare supporto ai cittadini coinvolti. Sono tre i nuclei familiari costretti ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni, per i quali il Comune ha già garantito una sistemazione provvisoria. L'episodio, il secondo in poche settimane ad Ercolano, ha riacceso i riflettori sulla fragilità del patrimonio immobiliare antico, spingendo la prima cittadina ad annunciare misure drastiche con l'avvio di un programma di monitoraggio del centro storico, focalizzato sugli stabili a maggiore vulnerabilità, per pianificare interventi di prevenzione. Non solo, saranno intensificati i controlli per accertare eventuali abusi edilizi. "Ogni intervento eseguito senza il rispetto delle norme può compromettere la stabilità degli edifici e mettere a rischio la vita delle persone", ha rimarcato la sindaca. Il capo dell'amministrazione ha poi concluso ringraziando pubblicamente tutti i soccorritori e i tecnici impegnati sul campo: "La tutela della vita e della sicurezza dei cittadini è il mio primo dovere da Sindaca. Gestire l'emergenza è indispensabile, ma il nostro compito è soprattutto prevenirla".