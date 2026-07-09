Museo di Pietrarsa, AperiFamily e secondo appuntamento di "Binario Rosa" Domenica 12 luglio “La Tazzina Blu” di Veronica Mazza

Domenica 12 luglio al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa un doppio appuntamento dedicato a famiglie e appassionati di teatro: AperiFamily e, a seguire, l’esibizione di Veronica Mazza nell’Anfiteatro del sito borbonico nell’ambito della rassegna teatrale “Binario Rosa”.

AperiFamily è l’iniziativa pensata per grandi e piccoli che unisce attività ricreative, cultura e momenti di relax nella suggestiva cornice del Museo.

Dalle 18:30 alle 20:30, i bambini dai 3 agli 11 anni potranno partecipare a laboratori creativi, giochi e attività all’aria aperta, per poi concludere il pomeriggio con un gustoso AperiBimbo. Nel frattempo, gli adulti avranno l’opportunità di rilassarsi sulle terrazze del museo, sorseggiando un aperitivo o visitando la collezione di rotabili storici custodita negli spazi espositivi di Fondazione FS Italiane.

La partecipazione è su prenotazione tramite WhatsApp al numero 335 6422368. AperiFamily tornerà anche domenica 26 luglio con un nuovo pomeriggio dedicato al divertimento e alla scoperta del patrimonio ferroviario.

Alle 21:30 l’Anfiteatro ospiterà un nuovo appuntamento della quarta edizione del Festival “Binario Rosa”, diretto da Nicola Le Donne e dedicato al talento femminile. Protagonista della serata sarà Veronica Mazza con “La Tazzina Blu”, rappresentazione comico-musicale scritta dall’attrice insieme a Eduardo Tartaglia e diretta da Bruno Garofalo. Tra ironia, musica dal vivo e tradizione napoletana, lo spettacolo racconta con intelligenza e sarcasmo le contraddizioni della contemporaneità, alternando leggerezza e momenti di riflessione.

Le musiche saranno eseguite dal vivo con la partecipazione straordinaria della cantante Italia Vogna, in una serata che conferma il ruolo del Museo di Pietrarsa come luogo d’incontro tra storia, cultura e valorizzazione del patrimonio ferroviario. Maggiori informazioni al numero 081 472003 o scrivendo a museopietrarsa@fondazionefs.it.