Cadavere recuperato in mare sul lungomare di Napoli Indagini in corso sulle cause del decesso, sul posto carabinieri e Capitaneria

Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato nelle acque antistanti il lungomare di Napoli, in un tratto centrale del fronte mare cittadino. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero della salma sia dal mare sia da terra.

Il recupero nelle acque del lungomare

Le operazioni si sono svolte davanti a una delle zone più frequentate della città, dove la presenza del corpo in mare ha richiesto l’intervento coordinato delle squadre di soccorso e delle forze dell’ordine. La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari.

Al momento non risultano chiarite le circostanze della morte. Resta da stabilire se la persona sia finita in acqua accidentalmente, se sia stata colta da un malore o se vi siano altri elementi da approfondire. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della vittima e verificando eventuali segnalazioni di scomparsa compatibili.

L’identità ancora da confermare

Secondo le prime informazioni, non ancora ufficializzate, il corpo potrebbe appartenere a un ragazzino di origine nordafricana. È un dettaglio che resta però al vaglio degli inquirenti e che potrà essere confermato solo dopo il riconoscimento formale e gli accertamenti medico-legali.

La prudenza resta massima anche sulle cause del decesso. Saranno gli esami disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire se la morte sia avvenuta per annegamento, per un malore o per altre cause. Intanto i militari dell’Arma e il personale della Capitaneria stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso eventuali testimonianze.

Accertamenti in corso

La zona del ritrovamento è stata interessata dalle verifiche tecniche e investigative. L’attenzione è ora concentrata sull’identificazione della vittima e sulla ricostruzione della dinamica. Solo dopo i primi riscontri sarà possibile definire con maggiore precisione il quadro dell’accaduto.