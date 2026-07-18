Salute e sport, firma del protocollo tra ordine dei medici e Coni Campania

L’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Napoli e provincia invita gli organi di informazione alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con il comitato regionale ConiCampania.
L’accordo è finalizzato a promuovere iniziative comuni nei settori della prevenzione, dell’educazione sanitaria, dell’attività motoria e dei corretti stili di vita, con particolare attenzione ai giovani, alle scuole e alle fasce più fragili della popolazione.
L’incontro si terrà:
Martedì 21 luglio 2026, alle ore 9.15 ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Napoli e provincia Via Riviera di Chiaia 9/C – Napoli
Interverranno il presidente dell’ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, e il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli.