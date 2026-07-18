"Bene stabilizzazione direzione strategica al Cardarelli, ma non basta" L'appello della Uil Fp Napoli e Campania

La Uil Fp Napoli e Campania esprime soddisfazione per il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari avviato dall’Azienda Ospedaliera Cardarelli e chiede un intervento complessivo per risolvere le criticità del Pronto Soccorso.

Per il sindacato, la conversione dei contratti a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, decisa dalla Direzione Strategica, risponde concretamente alle aspettative dei lavoratori, garantisce stabilità occupazionale e valorizza il personale che ha assicurato la continuità dei servizi sanitari.

In una nota, a firma del segretario generale UIL FP Napoli e Campania Vincenzo Torino, si evidenzia come si tratti di un passo fondamentale per contrastare il precariato storico e consolidare l'intero sistema assistenziale sul territorio.

“La stabilizzazione del personale è un traguardo cruciale che mette fine a anni di precariato - spiega il segretario generale Torino - In questo modo restituiamo dignità ai professionisti della salute e garantiamo una solidità strutturale ai servizi di cura per la cittadinanza: di questo diamo atto alla Direzione Strategica che, sin da subito, ha espresso l’intenzione di voler tutelare i lavoratori e garantire, in primis, il diritto alla cura dei cittadini”.

Accanto a questo risultato, l’organizzazione sindacale accoglie con favore anche i recenti interventi per potenziare il personale del Pronto Soccorso. Tuttavia la Uil Fp Napoli e Campania evidenzia che l’aumento degli organici non può essere l’unica risposta alle criticità dell’area di emergenza-urgenza.

“Pur ribadendo che non condividiamo nei modi e nei termini l’attuale stato di agitazione - precisa Torino - rivolgiamo un invito chiaro alle altre sigle sindacali per aprire un confronto costruttivo e sinergico con i vertici aziendali. Lo scontro sterile non produce nulla di buono; diversamente la collaborazione porta a risultati fattivi e concreti come abbiamo potuto constatare nei recenti risultati conseguiti. Dobbiamo avviare una profonda revisione dei processi organizzativi e gestionali interni al Pronto Soccorso, mettendo al centro il benessere organizzativo del personale sanitario”.

Secondo il sindacalista, solo attraverso una gestione condivisa dei flussi di lavoro, dei turni e dei carichi di attività si potrà tutelare la salute dei lavoratori e innalzare la qualità delle cure offerte ai cittadini.

La Uil Fp Napoli e Campania ribadisce la propria totale disponibilità al dialogo e confida in un pronto riscontro da parte della direzione strategica, per proseguire insieme il percorso di valorizzazione del personale e di efficientamento dei servizi.