IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La volcada Le emozioni al Mondiale con l'Argentina che ha ribaltato la sfida con l'Inghilterra

Lo avevo detto - anche se non vorrei ripetermi: "Argentina nel cuore e Spagna nella testa". In attesa di sapere chi avrebbe vinto l'antica e inesauribile sfida tra intuito e pensosità, istinto e calcolo, vi dico che durante Inghilterra-Argentina ero a via Croci Santa Lucia a Monte, e davanti a me si dipanava la vera storia di Franco Rosi, "Mani sulla città", Jolly compreso. Ed ecco i due boati per i gol argentini, piedi scalzi contro felpati mocassini di cervo, Shilton contro Maradona. Ancora. E ancora ha vinto l'anarchia sull'ordine, il tango sulla Morrice Dance. La volcada alla fine l'ha subita l'Inghilterra. La squadra rovesciata. Come una volta. Come sempre.