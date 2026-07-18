Centro medicina estetico abusivo: sequestro convalidato L'operazione della polizia locale di Afragola

La polizia locale della città di Afragola diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli pochi giorni fa con agenti che si sono finti clienti ha preso appuntamento presso un centro di medicina estetica abusivo ubicato in Piazza Castello, per ricevere una consulenza finalizzata ad alcuni trattamenti estetici invasivi a base di medicinali e tramite uso di siringe.

Durante la visita quando l’operatrice stava per procedere al trattamento del viso, gli agenti si sono qualificati.

Per la mancanza di titoli autorizzativi e per l’esercizio abusivo della professione è stato posto sotto sequestro di polizia giudiziaria il centro di medicina estetica risultato abusivo ed il cellulare usato per prendere gli appuntamenti. Oggi l'autorità giudiziaria competente ha onvalidato il sequestro.