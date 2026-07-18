Quartiere Barra, nasconde droga in un box: scoperto e arrestato 19enne nei guai per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di San Giovanni-Barra, con l’ausilio della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato un box in uso al 19enne, in zona Barra, dove hanno rinvenuto 3 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.