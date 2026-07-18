Movida nel quartiere Vomero: operazione interforze, in campo anche l'Asl Ben 20 violazioni del codice della strada

Gli agenti del commissariato Vomero, unitamente ai militari della guardia di finanza e con il supporto di personale della polizia locale, Asl di Napoli e ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 72 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, controllato 20 veicoli e contestato 20 violazioni del codice della strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 15 esercizi commerciali ed è stata accertata la presenza di 3 lavoratori non in regola, ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura e tre esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente per mancata compilazione delle schede Haccp (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), carenze igienico-sanitarie e per mancata compilazione delle schede di produzione, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 13.000 euro.