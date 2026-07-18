Castellammare di Stabia: sorpreso con la droga e arrestato In manette un 43enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 43enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, nel transitare in viale Europa, hanno notato una bici con a bordo un uomo che si aggirava con fare sospetto e pertanto, hanno proceduto al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto l'uomo era in possesso di 20 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 100 grammi e di 4 involucri contenenti circa 20 grammi di hashish.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 43enne, dove hanno rinvenuto altri 2 pezzi di hashish del peso di 90 grammi, ben 14 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 900 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.