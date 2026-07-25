Napoli: sulla collina vomerese di nuovo rifiuti ingombranti in strada La denuncia di Gennaro Capodanno

"Neppure le pesanti sanzioni previste dalla legge 210/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, introducendo la pena detentiva per coloro che, colti in flagrante, lasciano rifiuti ingombranti per strada, impedisce, anche in questo periodo di caldo estivo, di continuare a sversare illecitamente i cosiddetti ingombranti, benché sia funzionante un apposito servizio dell’Asìa per il prelievo a domicilio degli stessi".

E’ l’ennesima segnalazione di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, da tempo impegnato sul fronte del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

"Da un sopralluogo effettuato per le strade della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani - puntualizza Capodanno -, sono emerse situazioni davvero inaccettabili. Per esemplificare, su un marciapiede di via Tino di Camaino, strada peraltro videosorvegliata, da alcuni giorni è presente un materasso abbandonato da qualche incivile.

Ma è solo una delle tante situazioni anomale che sono emerse rispetto a un problema che, segnatamente nell'area collinare della città, si manifesta da tempo, senza che si assumano i provvedimenti del caso.

Occorre incentivare la vigilanza - sottolinea Capodanno -, anche attraverso il potenziamento dei cosiddetti “vigili ecologici”. Così come occorre condurre una campagna capillare per far conoscere ai napoletani non solo le modalità per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli nocivi e quelli ingombranti, attraverso la differenziata, ma anche le sanzioni previste nei confronti degli inadempienti, che, proprio in base al decreto citato, possono comportare, per l’abbandono in strada di rifiuti ingombranti, la condanna alla reclusione, con la possibilità di arresto, se colti in flagrante".

Sulla questione Capodanno richiama ancora una volta l'attenzione del sindaco Manfredi e dell'assessore comunale all'igiene, Santagada, affinché mettano in campo tutte le iniziative necessarie per eliminare il grave fenomeno.