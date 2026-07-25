Sant'Agnello: maratona 24h di beach volley con Monica De Gennaro In campo anche il sindaco e la squadra dell'amministrazione comunale

Questo fine settimana Sant'Agnello ospiterà un evento originale e di grande richiamo, non solo per gli sportivi, ma anche per appassionati e curiosi: la Maratona di 24h di Beach Volley all'Oasi in Città, con la partecipazione straordinaria della campionessa olimpionica Monica De Gennaro, divenuta cittadina onoraria del Comune di Sant'Agnello appena un mese fa.

La maratona prenderà il via oggi sabato 25 luglio alle 21:00 per concludersi alla stessa ora di domenica 26 luglio. Si tratterà di un intenso no stop, all'insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, con partite 4 contro 4 e almeno una donna sempre in campo.

Ad aprire la manifestazione sarà proprio la madrina dell'evento Monica De Gennaro che, insieme all'organizzazione, l'Apd Carotenuto, darà il via alla maratona con una partita simbolica che vedrà in campo il Sindaco Antonino Coppola e la squadra dell'amministrazione comunale.

L'evento, patrocinato dal Comune di Sant'Agnello nell'ambito delle tante attività dedicate allo sport per questa estate, è organizzato in collaborazione con diverse associazioni territoriali e offrirà a tutti i partecipanti, come iscritti o come spettatori, un'esperienza eccezionale, nella formula e nella condivisione di emozioni. È possibile assistere gratuitamente alla Maratona di Beach Volley. Ingresso libero