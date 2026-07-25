IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Proverbi consolatori L'opera si giudica solo alla fine e per il Napoli sarà così

"Chi ben comincia è a metà dell opera", vale per tutti, tranne che per il Napoli. Gli azzurri preferiscono scegliere l'opposto. Ma non esiste un unico "contrario" ufficiale. Il detto si scontra, infatti, con la saggezza di proverbi come "chi va piano va sano e va lontano" o con il detto inglese "the devil is in the details". Un'altra celebre massima che ridimensiona l'inizio è "il buongiorno non si vede dal mattino".

Perfetta per il Napoli di questi tempi, visto l'ennesimo infortunio del difensore partenopeo. In ogni caso l'opera si giudica solo alla fine, come nel detto "il dolce è in fondo". E per il Napoli - sono certo - sarà così.