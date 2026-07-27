Architetti: Cerbone delegato nazionale della commissione protezione civile "La prevenzione è il più grande investimento per proteggere persone e territori"

L'architetto Antonio Cerbone è stato nominato delegato esterno della commissione "Protezione civile. Prevenzione e gestione eventi calamitosi. Coordinamento emergenze" del consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento professionale e valorizza il percorso sviluppato negli ultimi anni sui temi della sicurezza abitativa e della prevenzione.

"Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell'importanza del ruolo che mi è stato affidato. La prevenzione deve essere una priorità assoluta: intervenire tempestivamente è fondamentale, ma prevenire è essenziale. Dobbiamo costruire una cultura della sicurezza capace di tutelare persone, famiglie e comunità prima che si verifichino le emergenze".

Cerbone sottolinea come le immagini provenienti dalle aree del mondo colpite da calamità naturali confermino la necessità di investire con continuità nella riduzione del rischio e nella diffusione di buone pratiche.

"La sicurezza abitativa non è soltanto una questione tecnica, ma un dovere civile e morale. Significa proteggere vite umane e contribuire a costruire territori più resilienti".

La nomina rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro svolto dall'ordine degli architetti di Napoli e provincia e dalla commissione sicurezza abitativa e protezione civile.

"Desidero ringraziare il consiglio dell'ordine, il past president napoletano Lorenzo Capobianco, il presidente Alessandro Panci e il consiglio nazionale per la fiducia accordatami. Affronterò questo incarico con spirito di servizio e massimo impegno, nella convinzione che la prevenzione sia il più autentico investimento sul futuro delle nostre comunità".