Linea 1 Napoli, Stazione Duomo verso il completamento: al via ultimi interventi Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno sono previsti gli ultimi interventi

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato attraverso i propri canali social che «la Stazione Duomo entra nella sua fase conclusiva». Il progetto, tra archittettura, arte e mobilità, consegnerà alla cittadinanza una "stazione-museo", progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas.

«L’apertura della seconda uscita della Linea 1 rappresenta un passaggio fondamentale verso il completamento di uno dei progetti più significativi della metropolitana di Napoli. Con l’avanzamento degli ultimi interventi, previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, la stazione si prepara ad aprire una nuova fase della sua storia», continua il Sindaco Manfredi.

Stazione Duomo di Napoli verso il completamento

«Qui sorgerà una vera e propria stazione-museo, progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas, dove il Tempio dei Giochi Isolimpici e i reperti archeologici emersi durante gli scavi saranno valorizzati in un percorso espositivo unico», racconta il Primo cittadino di Napoli. Un progetto ambizioso che unisce mobilità, architettura e patrimonio storico, trasformando una stazione della metropolitana in un luogo capace di raccontare oltre duemila anni di storia di Napoli.

Il Sindaco evidenzia, inoltre, l'impegno dell'amministrazione per le infrastrutture, sottolineando i continui investimenti che vengono fatti in tal senso. «Napoli continua a investire in infrastrutture moderne che migliorano la vita quotidiana e valorizzano la sua identità», conclude Manfredi.