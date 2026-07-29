Ritiro SSC Napoli Castel di Sangro, gli azzurri ritardano la partenza: il motivo Cambio di programma in casa Napoli: posticipata la partenza per Castel di Sangro

Il Napoli di Massimiliano Allegri ha concluso la prima fase di ritiro prestagionale in quel di Dimaro in Trentino e si prepara a vivere la seconda esperienza a Castel di Sangro. La squadra sarà in Abruzzo dal 30 luglio al 13 agosto e sono in programma ben tre amichevoli internazionali. Un lavoro che si strutturerà in maniera più approfondita sulla tattica, considerando le numerose sessioni a porte chiuse.

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Il Napoli a Castel di Sangro affronterà tre sfide internazionali, contro Osasuna (5 agosto alle 18:30), Celta Vigo (8 agosto alle 21:00) e Aris Salonicco (12 agosto alle 21:00).

Napoli a Castel di Sangro? Posticipata la partenza

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, però, gli azzurri avrebbero deciso di posticipare la partenza. Invece che arrivare a Castel di Sangro il 30 luglio mattina - la partenza era prevista alle ore 10:30 - i calciatori giungeranno in Abruzzo nel pomeriggio.

Il motivo è che tutti i convocati devono essere sottoposti ai test atletici e quindi servirà anche la mattina del 30 a Castel Volturno per completarli. Il gruppo quindi partirà al termine delle visite.