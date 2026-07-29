Festa Centenario Napoli, posti gratis in Piazza del Plebiscito: come prenotarsi Cento anni SSC Napoli: come prenotare il posto gratuito per l'evento in Piazza del Plebiscito

Il Napoli festeggia i suoi 100 anni con una grande celebrazione in Piazza del Plebiscito a partire dalle 20:45. La festa inizierà con un corteo da Piazza Carità - alle ore 19:26 - che percorrerà le strade del centro storico del capoluogo campano. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTO IL PROGRAMMA DELLA FESTA PER IL CENTENARIO AZZURRO.

La cerimonia ufficiale vedrà la partecipazione del Presidente Aurelio De Laurentiis, degli attuali calciatori della SSC Napoli, di artisti tifosi azzurri e delle leggende che hanno segnato la storia del club. Tutti gli appuntamenti di "Napoli 100" saranno gratuiti.

Come assistere all'evento in Piazza del Plebiscito?

La SSC Napoli dà la possibilità a tutti i tifosi azzurri di prenotare il proprio posto gratuito in Piazza Del Plebiscito a partire dalle ore 15:00 di oggi - mercoledì 29 luglio 2026 - sulla piattaforma di TicketOne. L'ingresso in piazza quindi sarà a numero ridotto e solo chi si sarà prenotato potrà riservare il proprio posto.

CLICCA SU QUESTO LINK PER PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 15:00.

«SSC Napoli, in coorganizzazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, è lieta di presentare alla città e ai suoi tifosi in tutto il mondo Napoli 100, l’evento centrale delle celebrazioni del Centenario, che avrà luogo il prossimo 1° agosto, data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo, e oltre, di storia azzurra. Una grande manifestazione diffusa in vari spazi della città, gratuita e aperta alla cittadinanza, trasformerà il cuore di Napoli in un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Un racconto pensato per celebrare il legame unico tra il Club, la città e i suoi tifosi, coinvolgendo cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo».