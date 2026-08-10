"E…state con noi" 2026: campagna sulla sicurezza stradale della polizia L’iniziativa ha richiamato l’attenzione di numerosi cittadini e turisti

La campagna itinerante di sicurezza stradale della polizia di stato “E…state con noi” ha fatto tappa a Napoli, nei pressi di piazza Municipio, con la presenza della Lamborghini “Urus”, dell’ufficio mobile e di altre due unità automontate con personale della polizia di stato specializzato in comunicazione.

L’iniziativa ha richiamato l’attenzione di numerosi cittadini e turisti presenti nell’area, riscontrando una partecipazione significativa e un generale apprezzamento da parte del pubblico, in particolare dei più giovani, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli operatori della Polizia di Stato sui temi della sicurezza stradale.

Attraverso momenti di dialogo e di sensibilizzazione, il personale impiegato ha fornito informazioni sui principali fattori di rischio legati alla guida, promuovendo comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa si è quindi confermata un efficace strumento di prossimità e prevenzione, finalizzato a veicolare, soprattutto tra i giovani, la cultura della legalità e delle corrette condotte di guida.