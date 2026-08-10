Afragola: rapina un uomo della collanina d'oro ma viene rintracciato e arrestato La manette sono scattate ai polsi di un 23enne

La polizia ha arrestato un 23enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per rapina aggravata. Lo stesso è stato denunciato per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

La vittima si è recata presso gli uffici del commissariato di Afragola ed, in sede di denuncia, ha raccontato di aver subito, poco prima, una rapina della sua collanina d’oro da parte di un uomo in piazza Gianturco ad Afragola.

I poliziotti, grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità del prevenuto che, in breve tempo, è stato rintracciato e bloccato in via Ciaramella ad Afragola.