Tenta cavallo di ritorno e aggredisce i poliziotti: arrestato L'uomo è stato anche denunciato per tentata estorsione in concorso

La polizia ha arrestato un 40enne, con precedenti, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato, anche denunciato per tentata estorsione in concorso.

In particolare, la vittima si è recata presso gli uffici di polizia per denunciare il furto della propria autovettura avvenuto la sera precedente a Pomigliano d’Arco e, proprio in sede di denuncia, è stata contattata da un soggetto che le ha chiesto la somma di 1.700 euro per la restituzione del veicolo.

La donna, grazie alle indicazioni degli operatori, è riuscita a stabilire un punto di incontro per lo scambio senza destare sospetti nel soggetto.

Gli agenti della Squadra Mobile si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento dove l’indagato è sopraggiunto pochi istanti dopo e dopo aver prelevato il pacco con la somma pattuita si è dato a precipitosa fuga. Inseguito dagli operatori, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e dopo aver impattato più volte contro la volante, ha tentato invano di darsi alla fuga a piedi, finché non è stato raggiunto e non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato dagli operatori.