Napoli: rimossi circa 10 quintali di masserizie Scongiurato un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri e gli operatori della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia locale e della polizia metropolitana, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 45 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, e, nei confronti di cittadino extracomunitario, è stato disposto l’accompagnamento presso un Cpr.

Infine, durante le attività, con la collaborazione di personale dell’Asia, sono stati rimossi circa 10 quintali di masserizie, scongiurando un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.