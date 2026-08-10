Ponticelli: sorpreso con la droga e arrestato L'intervento degli agenti dei commissariati Ponticelli e San Giovanni-Barra

La polizia ha arrestato un 22enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dei commissariati Ponticelli e San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Manlio Rossi Doria, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo gettando un involucro di sostanza stupefacente sotto una vettura in sosta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, inoltre, gli operatori hanno rinvenuto sotto il veicolo in questione un involucro contenente 50 grammi di hashish.

Gli agenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del giovane, dove hanno rinvenuto 8 involucri di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.