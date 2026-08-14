Campi flegrei, Confesercenti:"Collaborare tutti per rialzare la testa in fretta" L'appello del presidente Vincenzo Schiavo dopo l'appello della Regione Campania

Palazzo Santa Lucia ha ospitato ieri un tavolo di confronto sul turismo nell’area flegrea, convocato dall’assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, per fare il punto sulle difficoltà che il comparto sta attraversando a seguito dell’intensificarsi dei fenomeni bradisismici e per individuare le misure più efficaci a sostegno delle imprese e dell’economia del territorio.

Alla riunione per Confesercenti era presente Raffaele Palma, responsabile del settore alberghiero di Pozzuoli, che ha illustrato le criticità riscontrate dalle strutture ricettive del comprensorio.

Nel corso della riunione, l’assessore Vincenzo Maraio ha ribadito che le misure di carattere emergenziale, legate alla gestione diretta della crisi sismica, restano oggetto di confronto in altri tavoli istituzionali dedicati. L’incontro si è invece concentrato su un aspetto ritenuto altrettanto urgente dagli operatori presenti: la tutela dell’immagine dei Campi Flegrei, messa a dura prova dalla narrazione emergenziale degli ultimi mesi, con inevitabili ricadute sulle prenotazioni e sui flussi turistici verso l’area.

Da qui la decisione di avviare quanto prima una campagna straordinaria di marketing territoriale, pensata per riequilibrare la percezione pubblica del territorio e per sostenere, in un’ottica di filiera, le strutture ricettive, la ristorazione, il commercio e tutte le attività collegate al turismo. All’iniziativa la Regione Campania destinerà un finanziamento di 1 milione di euro, a valere sui fondi di Fondo Sviluppo e Coesione.

Questo il commento di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno all’iniziativa dell’assessorato al Turismo della Regione Campania:

“Il dramma è reale: Pozzuoli ci sono sfollati, persone che hanno perso la propria casa e che hanno visto la loro vita stravolta. Di fronte a questa emergenza, lo Stato è sceso in campo con un decreto che ha stanziato risorse importanti per sostenere queste famiglie.

Ora è fondamentale che tutti collaboriamo affinché questi fondi arrivino rapidamente a chi ne ha bisogno, per permettere alle famiglie di recuperare le proprie case e le proprie attività. Non possiamo permettere che i rimborsi si trasformino in un’attesa di due, tre o cinque anni: sarebbe questo, per queste famiglie, il vero dramma nel dramma.

Un ringraziamento va all’assessore al Turismo Vincenzo Maraio che, con chiarezza, continua a rappresentare nel mondo questa terra straordinaria, ribadendo un messaggio importante: non esiste un ‘territorio terremotato’, ma un’area limitata che è stata purtroppo colpita e che presto rialzerà la testa”.

Tra le proposte discusse al tavolo figurano il potenziamento della visibilità promozionale dei Campi Flegrei negli scali aeroportuali, nelle stazioni ferroviarie e nei principali punti di arrivo e transito dei visitatori, insieme a una campagna di comunicazione integrata, sui canali tradizionali e digitali, dedicata specificamente al rilancio dell’immagine del territorio.