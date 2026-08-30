Galleria Laziale a Napoli: chiusure per lavori e percorsi alternativi

Nuovi disagi in vista per la mobilità cittadina a Napoli. Dall'1 al 4 settembre e successivamente dal 7 all'11 settembre scatteranno modifiche alla circolazione e chiusure temporanee all'interno della Galleria Laziale per consentire l'esecuzione di interventi tecnici e di manutenzione. Il Comune ha disposto un piano di viabilità alternativa per mitigare l'impatto sul traffico veicolare, sebbene si prevedano rallentamenti nelle fasce orarie interessate dai cantieri.
Il calendario dei cantieri e le deviazioni
Dal 1 al 4 settembre (ore 8:00 - 15:00): Sarà in vigore il divieto di transito sulla corsia preferenziale con direzione da Piazza Sannazaro verso Fuorigrotta. I veicoli diretti a Fuorigrotta dovranno obbligatoriamente deviare e percorrere la Galleria Quattro Giornate. Dal 7 all'11 settembre (ore 22:00 - 5:00): Il cantiere si sposta in orario notturno con la chiusura totale al transito della direzione opposta, ovvero da Fuorigrotta verso Piazza Sannazaro.
L'itinerario alternativo per le ore notturne
Per i veicoli provenienti da Fuorigrotta e diretti verso il centro cittadino durante le chiusure notturne è stato istituito un percorso di deviazione complesso che toccherà diverse arterie della zona occidentale:
Via Caravaggio
Via Manzoni
Via Nuova Cinthia
Tangenziale di Napoli (direzione Capodichino con uscita Centro)
Via Diocleziano
Viale Cavalleggeri d'Aosta
Via Pasquale Leonardi Cattolica
Discesa Coroglio
Via Posillipo
Le disposizioni resteranno in vigore fino a cessate esigenze. Si consiglia agli automobilisti di pianificare gli spostamenti in anticipo per limitare i disagi.