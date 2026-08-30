Galleria Laziale a Napoli: chiusure per lavori e percorsi alternativi Dall'1 all'11 settembre: ecco gli orari

Nuovi disagi in vista per la mobilità cittadina a Napoli. Dall'1 al 4 settembre e successivamente dal 7 all'11 settembre scatteranno modifiche alla circolazione e chiusure temporanee all'interno della Galleria Laziale per consentire l'esecuzione di interventi tecnici e di manutenzione. Il Comune ha disposto un piano di viabilità alternativa per mitigare l'impatto sul traffico veicolare, sebbene si prevedano rallentamenti nelle fasce orarie interessate dai cantieri.

Il calendario dei cantieri e le deviazioni

Dal 1 al 4 settembre (ore 8:00 - 15:00): Sarà in vigore il divieto di transito sulla corsia preferenziale con direzione da Piazza Sannazaro verso Fuorigrotta. I veicoli diretti a Fuorigrotta dovranno obbligatoriamente deviare e percorrere la Galleria Quattro Giornate. Dal 7 all'11 settembre (ore 22:00 - 5:00): Il cantiere si sposta in orario notturno con la chiusura totale al transito della direzione opposta, ovvero da Fuorigrotta verso Piazza Sannazaro.

L'itinerario alternativo per le ore notturne

Per i veicoli provenienti da Fuorigrotta e diretti verso il centro cittadino durante le chiusure notturne è stato istituito un percorso di deviazione complesso che toccherà diverse arterie della zona occidentale:

Via Caravaggio

Via Manzoni

Via Nuova Cinthia

Tangenziale di Napoli (direzione Capodichino con uscita Centro)

Via Diocleziano

Viale Cavalleggeri d'Aosta

Via Pasquale Leonardi Cattolica

Discesa Coroglio

Via Posillipo

Le disposizioni resteranno in vigore fino a cessate esigenze. Si consiglia agli automobilisti di pianificare gli spostamenti in anticipo per limitare i disagi.