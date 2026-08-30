Il megayacht Kaos a Castellammare: l'ereditiera di Walmart sbarca in Campania Lungo 110 metri, valore oltre 300 milioni di dollari: ecco la villa galleggiante ex dell'emiro

Le acque del golfo campano tornano a splendere grazie a una delle presenze navali più imponenti e lussuose al mondo. È arrivato nel porto di Castellammare di Stabia il megayacht Kaos, una spettacolare villa galleggiante lunga ben 110 metri che nelle scorse settimane aveva incantato i turisti al largo dell'isola di Capri. Una vera e propria reggia sul mare dal valore astronomico: chi lo possiede ha sborsato oltre 300 milioni di dollari per assicurarselo. Dietro questa fortezza galleggiante si cela un nome di primo piano della finanza e della grande distribuzione internazionale: l'attuale proprietaria è infatti Nancy Walton Laurie, ereditiera dell'impero Walmart.

Da gioiello dell'emiro del Qatar a reggia di Nancy Walton Laurie

Costruito nei prestigiosi cantieri navali di Oceanco, il superyacht Kaos vanta una storia affascinante e blasonata. Inizialmente battezzato con il nome di Jubilee, il natante fu commissionato dallo sceicco Khalifa bin Hamad bin Abdullah bin Jassim bin Mohammed Al Thani, ex emiro del Qatar, che lo ha custodito gelosamente fino alla sua scomparsa. Successivamente, l'imbarcazione è stata rilevata da Nancy Walton Laurie per una cifra monstre che supera i trecento milioni di dollari.

Lusso estremo a bordo: eliporto, piscina e il tipico majelis

Progettato per offrire un comfort ineguagliabile, il Kaos unisce linee futuristiche a interni di altissimo pregio. L'architettura esterna porta la firma di Igor Lobanov, mentre gli interni sono stati curati nei minimi dettagli da Sam Sorgiovanni. A bordo trovano posto comodamente fino a 30 ospiti distribuiti in 15 cabine extralusso, assistiti da un equipaggio di 45 professionisti.

La dotazione di bordo rispecchia le esigenze dei miliardari globali: non mancano un eliporto privato, una splendida piscina, una palestra attrezzata, un beach club esclusivo e un suggestivo majelis, il tradizionale salotto in stile arabo che richiama le origini e i fasti del precedente proprietario mediorientale.

Chi è Nancy Walton Laurie, la mente multimiliardaria dietro il colosso Walmart

Nata negli Stati Uniti nel 1951, Nancy Walton Laurie appartiene a una delle dinastie imprenditoriali più ricche del pianeta. È figlia di Bud Walton, fratello e socio in affari di Sam Walton, l'uomo che nel 1962 fondò Walmart, oggi la più grande catena di negozi e supermercati al mondo.

Alla scomparsa del padre Bud, Nancy e sua sorella hanno ereditato le quote societarie, trasformandosi in celebri personalità del gotha finanziario globale. Secondo le stime aggiornate di Forbes, il patrimonio personale di Nancy Walton Laurie si aggira intorno alla cifra sbalorditiva di 20,8 miliardi di dollari.

L'ereditiera è sposata con Bill Laurie, ex giocatore e allenatore di pallacanestro che oggi amministra con cura gli investimenti e il patrimonio della famiglia, impegnandosi attivamente insieme alla moglie in importanti opere di filantropia e beneficenza negli Stati Uniti.

L'arrivo del Kaos a Castellammare di Stabia conferma ancora una volta la centralità della Campania e delle coste tirreniche come mete privilegiate per la nautica da diporto di altissimo livello, unendo il fascino del territorio a una sfilata continua di icone della ricchezza mondiale.