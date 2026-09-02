RC auto: la Campania resta la regione più cara d'Italia Napoli e Caserta guidano la classifica dei rincari

L'universo delle polizze auto in Campania registra una timida frenata dei prezzi, ma la regione continua a detenere il primato negativo del caro-assicurazioni in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad agosto 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si è attestato a 980,84 euro, segnando una flessione del 3,2% su base annua. Nonostante l'inversione di tendenza rispetto ai rincari record del passato, la tariffa media regionale resta ancora superiore del 57% rispetto alla media nazionale, confermando un divario strutturale che pesa pesantemente sui bilanci delle famiglie campane.

Il quadro nazionale e le dichiarazioni degli esperti

La contrazione dei prezzi non è un'esclusiva campana. Come sottolinea Andrea Ghizzoni, Managing Director Assicurazioni di Facile.it: «Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane. Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a sei mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi».La cautela degli addetti ai lavori fotografa un mercato ancora instabile, in cui la discesa dei costi su base annua e semestrale non costituisce una garanzia di stabilità futura per gli automobilisti.

La mappa del caro-polizze nelle province campane

Analizzando la situazione a livello territoriale, emergono profonde disparità tra le diverse province della regione, con picchi che continuano a toccare livelli record a livello nazionale:

Napoli: Si conferma la provincia più cara d'Italia in assoluto. Nonostante un calo del 3,3%, il premio medio si attesta a 1.057,87 euro.

Caserta: Riconferma il secondo posto nazionale con una tariffa media di 952,93 euro, in calo del 4,5%.

Avellino: Unica provincia in controtendenza insieme a Benevento, registra un aumento del 3,1% portando il premio a 792,92 euro.

Salerno: Segna la diminuzione più marcata della regione con un -6,5%, scendendo a 786,89 euro.

Benevento: Chiude la classifica con un incremento del 5,2% su base annua, raggiungendo quota 738,89 euro.