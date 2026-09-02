Rubano i fari di un'automobile: scoperti e arrestati Nei guai un 18enne e un 19enne

La polizia ha arrestato un 18enne ed un 19enne, per concorso in furto aggravato. Due agenti, liberi dal servizio e in forza, rispettivamente, alla locale squadra mobile e al commissariato di Posillipo, mentre percorrevano via Michelangelo da Caravaggio, hanno notato i due intenti a smontare i fari posteriori di un’auto in sosta, per poi darsi alla fuga in direzione di via Manzoni.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, dopo un breve inseguimento sono riusciti a raggiungere e bloccare gli indagati, traendoli in arresto, anche grazie anche al tempestivo intervento degli agenti del commissariato San Paolo. La refurtiva è stata successivamente riconsegnata al legittimo proprietario.