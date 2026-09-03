Maria e Rosanna, nel reality la rinascita dopo il cancro Nella nuova edizione di Prenditi Cura di me storie e racconti di vita dei candidati concorrenti

Non solo storie, ma una partecipazione sincera, la costruzione di percorsi che garantiscano a chi vive il reality, e chi lo guarda in TV da casa, una autentica rinascita. Il tema dal cambiamento alle origini sarà il prezioso filo rosso di un percorso costellato di ospiti e novità, nella sesta edizione di "Prenditi cura di me", il reality di Ottochannel tv ideato da Massimiliano Gaudino e Rosanna Vigorito.

I candidati concorrenti

Tra i primi casting e selezioni ci sono anche le storie di Rosanna Romano e Maria Pirozzi. Due donne, due storie distinte, che vogliamo però raccontarvi insieme, perchè Rosanna e Maria porteranno in tv la loro lotta contro il cancro e la loro voglia di rinascita. Entrambe mostreranno la loro straordinaria forza interiore, grazie alla quale hanno trasformato la malattia in un percorso di profonda consapevolezza e cambiamento. Ritrovare la luce concentrandosi sui suoi sogni di vita, resta il tema di fondo di queste due storie, pronte ad intrecciarsi con quelle degli altri aspiranti concorrenti.

La storia di maria Pirozzi

"Ho 52 anni, sono un avvocato di Giugliano di Napoli, sono sposata e ho due figli. Sono una madre e una professionista, ma da tempo mi sento in difficoltà e credo che questo reality sia il posto giusto dove provare a ritrovare forza e soluzioni - racconta Maria Pirozzi con malcelata emozione -. Nel 2020 mi è stato diagnosticato un cancro al seno. In quel momento ho naturalmente affrontato la malattia, l'operazione e le cure. Il vero problema - racconta Maria -è subentrato dopo, nel tempo successivo. Da tempo vivo male il mio tempo, sono terrorizzata dal rischio di eventuali recidive. Trascorro le mie giornate troppo spesso travolta da ansia e paura. Non riesco a guardare con serenità al mio futuro,a quello dei miei cari. Ho già provato ad andare in cura , a seguire un percorso. Mi è stata diagnosticata una depressione reattiva. Ma credo che a me, oltre una diagnosi, serva un percorso a 360 gradi, tra mente e corpo. Quando ho scoperto questo reality mi ha subito entusiasmata e convinta a provare a farne parte". Maria spiega come la malattia lasci segni indelebili di sofferenza interiore. "Non mi sento capita oggi più di ieri - spiega. Sono rimasta orfana giovanissima, e forse non sono stata educata ad esternare la mia sofferenza. Mia nonna mi ha cresciuta comprimendo il suo dolore e forse, chissà, ha trasmesso anche a me questo modo di affrontare la sofferenza. Mio marito, i miei figli mi hanno vista serena nell' affrontare la malattia. Poi però qualcosa mi è esploso dentro e oggi mi sento in affanno, sofferente, desiderosa di rinascere e trovare risposte vere al mio dolore".

Rosanna e la narrazione sui social

Anche Rosanna Romano, 44enne napoletana, racconta il suo percorso. Ironica e solare si definisce un'eterna 28enne, spiegando come proprio a quell'età la sua vita sia cambiata per sempre. "A 28 anni sono diventata madre - spiega Rosanna -. E' stato l'avvenimento più bello e straordinario della mia vita, ma anche quello più dirompente. Poi sono arrivati i dolori forti, la maturità improvvisa per le malattie dei miei genitori. E' subentrata l'urgenza di farmi carico di ogni cosa, della loro salute e di tutte le responsabilità. Tutto è cambiato progressivamente anche il mio disincanto nel guardare al futuro. E poi è arrivata circa 4 anni la malattia. La voglia di tornare ad essere mamma con il mio nuovo compagno mi ha indotto ad effettuare dei controlli medici. Quel nodulo al seno con cui convivevo da tempo è diventato il mostro da combattere: un cancro al seno, pericoloso e infiltrante. Sono entrata nel rapido tunnel dei controlli, l'intervento le cure. Poi ho iniziato il mio nuovo personalissimo percorso parallelo. Quello di raccontarmi, con un po' di sana ironia, sui social. Ne è venuto fuori un racconto più leggero, ma fortemente autentico della vita di una donna alle prese con i suoi problemi e ostacoli, di fronte ai quali troppo spesso la vita ti mette di fronte. ". Nella vita di Rosanna Romano c'è la musica, l'arte il canto e i ritmi latini. Passioni e scelte di vita condivise con il suo compagno. "Proprio durante una serata danzante latino americana - racconta - Ero in bagno, ho incontrato Veronica, una ex concorrente del reality. Mi ha parlato del format, in un confronto diretto e genuino. Ho subito raccolto la sfida e ho deciso di provarci, di candidarmi. Credo sia il reality che fa per me, ho voglia di rinascere, di raccontare a tutti cosa significa temere di perdere la vita e scoprirne, al contempo, il senso vero".