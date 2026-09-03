Incidente mortale nel nolano, scooter contro auto: morta sul colpo 26enne Il dramma nel territorio di Camposano nel cuore della notte

Tragedia nella notte a Camposano, in provincia di Napoli, dove una 26enne è morta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sinistro è avvenuto intorno a mezzanotte all'incrocio tra le vie Trivice d'Ossa e Pizzariello, dove, per cause ancora da accertare, uno scooter e un'auto si sono scontrati. Per la 26enne che viaggiava in sella al mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le lesioni riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. Feriti anche un 20enne che era alla guida dell'auto e l'amica che era con lui. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

La dinamica dell'incidente mortale nella notte

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con uno scooter guidato da una 26enne è morta sul colpo per le gravi ferite riportate. Feriti il conducente di 20 anni dell’auto e un’amica che era al suo fianco.

I rilievi dei carabinieri

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le vetture coinvolte sono state poste sotto sequestro.

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