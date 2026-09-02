Il Sorrento batte anche il Cosenza e vola agli ottavi di Coppa Italia Decisiva la rete di Potenza

Vittoria di misura per il Sorrento sul Cosenza e passaggio agli ottavi di Coppa Italia. Ha deciso un gol di Potenza con la complicità di Iliev ma sono stati 97′ di battaglia. Con Di Somma ai box, Puzone squalificato e Cargnelutti fermo a scopo precauzionale, Maiuri ha presentato un undici competitivo con Castaldi, Bacci e Parker all’esordio in rossonero. Al 6’ gran parata di Iliev su colpo di testa di Cangianiello ben assistito da Paglino. Al 15’ Ndow si è opposto ad una conclusione di Parker da buona posizione in area. Gran volo poco dopo di Del Sorbo su punizione mancina di Energe. Pericoloso il Cosenza al 30’ con il cross di Almaviva per la spaccata, finita alta, di Quieto. Dametto su cross di Ricci ha sfiorato l’autorete al 32’. Fine primo tempo caratterizzata da diversi ribaltamenti di fronte, ed un penalty reclamato per parte, senza però grandi occasioni. in avvio di ripresa ci ha provato Bacci di sinistro, palla alta. Quieto al 20′ ha sparato a salve dai 16 metri. Due minuti dopo Sorrento avanti con un cross mancino di Potenza che Iliev si è incredibilmente lasciato sfuggire dalle mani con il pallone che ha varcato la linea. Iliev si è poi riabilitato con un bell’intervento su Potenza al 30′. Bolzan a giro ha messo fuori dai 18 metri al 35′. A 5′ dalla fine Del Sorbo ha serrato la porta rossonera con un miracolo su colpo di testa di Cogoni dal limite dell’area piccola.

SORRENTO-COSENZA 1-0

MARCATORI: Potenza 22′ s.t.

SORRENTO (3-5-2) Del Sorbo; Evangelisti (dal 29′ s.t. Viscardi), Fusco, Castaldi; Paglino, Potenza, Bacci (dal 13′ s.t. Capezzi), Cangianiello (dal 13′ s.t. Cuccurullo), Falasca; Ricci (dal 18′ s.t. Starita), Parker (dal 18′ s.t. Bolzan) (Harrasser, Boccarusso, Loreto, Tonni, Marchesi, Crecco, Bernabeo), All.: Maiuri

COSENZA (4-2-3-1). Olive; Cogoni, Pascalau, Dametto, Barone; Ndow (dal 1′ s.t. Dzepar), Contiliano; Energe (dal 12′ s.t. Achour), Quieto (dal 29′ s.t. Mc Jannet), Almaviva (dal 18′ s.t. Palazzino); Petrovic (dal 12′ s.t. Pozzi) (Rizzo, Rantuccio, D’Alena, Ragone, Dalmazzi, Contiero). All.: Coppitelli

ARBITRO: Di Mario di Ciampino (Scarangella-Elisino/Gavini)

Note. Spettatori: 103 paganti. Amm.: Bacci (S), Ndow, Dametto (C). Rec.: 2′ p.t., 5′ s.t.