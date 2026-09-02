Clamoroso a Catania: il Savoia vince 3-0 ed avanza in Coppa Italia

Il Savoia espugna Catania con un 3-0 da urlo e prosegue la sua avventura nella Coppa Italia di serie C. Netta l'affermazione dei bianchi che, con il successo conquistato al Massimino, inguaiano gli etnei, reduci da due sconfitte in campionato. Il match si sblocca al 12' con Tumbarello che batte l'estremo difensore catanese con un tiro a volo da urlo. Otto minuti dopo il Savoia trova anche il raddoppio con un delizioso pallonetto di Nepi che non lascia scampo a Dini. Il Catania prova una reazione rabbiosa ma la squadra di Torre Annunziata si difende con ordine. E al 13' della ripresa trova anche il tris con un rigore trasformato da Nepi che fa calare con largo anticipo i titoli di coda sul match.
CATANIA-SAVOIA 0-3
RETI: 12’ Tumbarello, 20’ Nepi, 58’ Nepi (rig.).
CATANIA (4-3-3): Dini - Pagliai (59’ Donnarumma), Quaini, Perrotta, Masciangelo (59’ Raimo) - Bruzzaniti (59’ Catania), Torrasi (70’ Ierardi), Corbari - Lunetta (46’ Coda), Russo, Cicerelli. Non entrati: Rinaldi, De Falco, Allegretto, Di Gennaro, Amendola, Torre. All: Longo.
SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo, D’Amore (64’ Fabriani), Noce, Cozzoli, Zoboletti, Tumbarello (64’ Patrignani), Alfieri, Martina (73’ Iob) - Riccardi (46’ Portanova) - Nepi (77’ Yeboah), Scotti. Non entrati: Bethers, Albanese, Polizzi, Gemello, Ferrara, D’Agostino, Fiasco. All: Formisano.
ARBITRO: Caruso di Viterbo.
ASSISTENTI: Celestino di Reggio Calabria e Galluzzo di Locri.
IV UFFICIALE: Bruzzone di Enna.
Ammoniti: Quaini, Torrasi, Longo (all. Catania), D’Amore, Martina, Raimo.
Angoli: 9-2.
Recupero: 2’ pt, 5’ st.