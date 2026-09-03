IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Chi se ne importa Se qualcuno crede che il problema del Napoli siano i suoi tifosi oppure gli opinionisti, si sbaglia

Se qualcuno crede che il problema del Napoli siano i suoi tifosi oppure gli opinionisti (compreso il sottoscritto) che si muovono nei suoi paraggi con sopracciglio critico e diffidente, si sbaglia di grosso. La società di Aurelio De Laurentiis deve rientrare nei parametri economico-finanziari che le sono propri e da cui non può derogare non avendo altre fonti di sostentamento che le sue. Questo temo sia stato dimenticato, come si è dimenticato che se il patron azzurro ha scelto Massimiliano Allegri è solo perché non gli avrebbe creato alcun problema in un contesto di risparmio a oltranza. Quanto al gioco poi, chi se ne importa.