Napoli Metro Linea 1: vicina l'apertura della nuova stazione Tribunale Ecco i video dei primi test sui binari. Avviate le verifiche Ansfisa per l'apertura al pubblico

La Linea 1 della metropolitana di Napoli si prepara a un nuovo traguardo. L'attivazione della stazione Tribunale è ormai in dirittura d'arrivo, un passo fondamentale per potenziare la mobilità cittadina e collegare in modo ancora più efficiente snodi strategici della città. Nelle scorse ore, durante la notte, sono stati completati con successo i test tecnici decisivi per la futura messa in esercizio dell'infrastruttura.

Test notturni e prove di circolazione dei treni

Le operazioni si sono svolte alla presenza dell'assessore comunale ai Trasporti, Edoardo Cosenza, che ha seguito da vicino le manovre di collaudo. Verifiche di sagoma: I convogli hanno effettuato i primi passaggi a passo d'uomo per il controllo millimetrico degli spazi e delle strutture.

Test di velocità: Sono stati testati i flussi di arrivo e partenza dei treni da e verso la stazione del Centro Direzionale, con transiti più veloci per simulare il normale regime di esercizio.

«L’arrivo a passo d’uomo per il controllo della sagoma e gli arrivi e le partenze verso il Centro Direzionale sono stati più veloci. C'è grande gioia in chi ci ha lavorato», ha dichiarato l'assessore Cosenza tramite i suoi canali social.

Il cronoprogramma e l'ok definitivo di Ansfisa

Con il completamento di questa fase preliminare su rotaia, il cantiere entra nella sua fase conclusiva. L'iter burocratico e tecnico prevede ora il passaggio cruciale delle verifiche ufficiali. Come confermato dall'amministrazione comunale, è ufficialmente partito il set di prove interne e l'iter di accertamento da parte di Ansfisa (l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Si tratta dell'ultimo blocco di controlli necessari per ottenere il via libera definitivo e calendarizzare l'attesa apertura della stazione al pubblico.