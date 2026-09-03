Napoli, meno di un mese a "Una serata di Stelle per PUPI" con ospiti speciali Anche Tullio De Piscopo, Germán Denis e Giovanni Simeone il 26 settembre a Napoli

Manca meno di un mese a "Una Serata di Stelle per PUPI", il grande charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, e dal Comune di Napoli che sabato 26 settembre trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande palcoscenico dedicato allo sport, alla musica, allo spettacolo e soprattutto alla solidarietà.

A meno di quattro settimane dall'evento, il parterre si arricchisce di nuovi protagonisti, sempre più legati alla storia, all'identità e al cuore di Napoli.

Gli ospiti di "Una Serata di Stelle per PUPI" a Napoli

Il legame indissolubile tra Napoli e Diego Armando Maradona sarà uno dei fili conduttori della serata. In Piazza del Plebiscito sarà presente la famiglia Maradona con Claudia Villafañe direttamente dall'Argentina e tanti amici legati a Napoli (Andrea Carnevale, Ezequiel Lavezzi, Diego Armando Maradona Jr e tanti altri) che si uniranno al grande omaggio, raccontato da Federico Buffa, dedicato al campione argentino e al rapporto unico che ancora oggi lega la sua storia a quella della città.

Tra le nuove presenze annunciate c'è Tullio De Piscopo, uno dei simboli della musica napoletana nel mondo. Il maestro del ritmo ritroverà sul palco LDA e Aka 7even dopo il successo dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove i due giovani artisti hanno interpretato insieme a lui la celebre "Andamento lento", festeggiando anche gli 80 anni dell'artista. Per l'occasione presenterà sul palco il suo nuovo singolo "Miranda".

A loro si aggiungono Germán Denis e Giovanni Simeone, entrambi protagonisti con la maglia del Napoli (Denis dal 2008 al 2010 e Simeone dal 2022 al 2025, con cui ha conquistato anche lo Scudetto), che torneranno in città per prendere parte alla serata.

Un racconto di Napoli e della sua storia calcistica che vedrà protagonisti anche Ciro Ferrara storico compagno di squadra di Maradona e co-fondatore della Fondazione Cannavaro Ferrara.

Grande concerto in Piazza del Plebiscito per PUPI

A condurre "Una Serata di Stelle per PUPI" sarà Gianluca Gazzoli, che accompagnerà il pubblico attraverso una notte ricca di incontri, performance e sorprese. Sul palco sono già annunciati, tra gli altri, Max Pezzali ed Elisa con un contributo inedito, Lola Ponce e Gli Autogol, accanto ai grandi protagonisti dello sport. Spazio anche alla vela e al legame sempre più forte tra Napoli e l'America's Cup, con la presenza di Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa.

La serata nasce per celebrare tre ricorrenze dal forte valore simbolico: i 25 anni della Fondazione PUPI, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e i 40 anni dalla vittoria dell'Argentina ai Mondiali del 1986. Tre storie che si incontrano a Napoli nel segno dello sport come strumento di partecipazione, inclusione e riscatto sociale.

La solidarietà al centro dell'evento

Proprio la solidarietà sarà il cuore dell'intero progetto. Parte del ricavato della biglietteria sarà destinato a progetti e associazioni attive sul territorio del Comune di Napoli, individuati con una logica di presenza capillare nelle diverse zone della città e con particolare attenzione alle realtà che lavorano per l'inclusione sociale, il benessere e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso lo sport.

Un impegno portato avanti dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore insieme al Comune di Napoli, co-organizzatore dell'evento, e alla Fondazione Cannavaro Ferrara, da sempre vicina ai giovani e alle realtà più fragili del territorio.

Sei sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti dal Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell'ambito dei propri programmi e iniziative:

I Fuoriclasse di Napoli - Edizione Sportiva – L'Agorà Partenopea APS

Calcio Donna a Scampia – A.S.D. Arci Uisp Scampia

Tutt'n'ata storia... per vincere domani – Parrocchia Sant'Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

Sport Senza Frontiere ETS / Sport Senza Frontiere

Via dalla Strada... Andiamo per Mare... – Scugnizzi a Vela O.d.V.

Un Mare - Infinite Piscine – Figli in Famiglia Onlus

Il sostegno economico loro destinato sarà legato al successo della biglietteria: maggiore sarà l'adesione del pubblico, maggiore sarà il contributo concreto alle realtà coinvolte.

Iniziative anche in Argentina per la Fondazione PUPI

Oltre alle iniziative sul territorio napoletano, la Fondazione PUPI continuerà a sostenere in Argentina il programma "Lo Sport ci Rende Uguali", attivo dal 2002 e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni attraverso percorsi educativi, sportivi e ricreativi.

I biglietti per "Una Serata di Stelle per PUPI" sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro, per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare e contribuire concretamente alla raccolta fondi per i progetti delle sei associazioni attive nel Comune di Napoli e della Fondazione PUPI.

A meno di un mese dal 26 settembre, Napoli si prepara così a vivere una grande festa in Piazza del Plebiscito: una serata capace di riunire generazioni, storie e protagonisti diversi intorno a un unico obiettivo, trasformare lo spettacolo e lo sport in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno