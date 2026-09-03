SSC Napoli - Altro stop per Allegri, Giovane si è operato: i tempi di recupero «Sottoposto ad intervento presso Villa Stuart», il comunicato del Napoli

Il Napoli è al lavoro presso il Training Center di Castel Volturno per preparare la partita di sabato 5 settembre contro l'Inter al Meazza. Gli azzurri, come reso noto tramite report nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Massimiliano Allegri nel match contro i nerazzurri dovrà fare a meno di Scott McTominay ed anche di Giovane.

Il club azzurro, infatti, ha reso noto tramite comunicato, che il calciatore brasiliano si è sottoposto ad un intervento presso Villa Stuart questa mattina. Un'ulteriore assenza per il tecnico azzurro in vista di una gara importante e dell'avvio del cammino in Champions League contro l'Arsenal (9 settembre alle 21:00).

Napoli, Giovane si è operato: quando rientra?

Infortunio anche per Giovane che si è dovuto sottoporre questa mattina, presso la Casa di Cura Villa Stuart, ad un intervento di correzione per ernia inguinale. Secondo quanto reso noto dalla SSC Napoli, il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta. Stesse tempistiche di McTominay, quindi per Giovane: entrambi dovrebbero rientrare per Napoli-Frosinone.

Nel mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri dovranno affrontare l'Inter in campionato, l'Arsenal in Champions League, il Bologna in casa e la Fiorentina in trasferta.