Campania, Confesercenti e Federnoleggio: «Stop ai trasporti abusivi nel turismo» Stop al caos e alla concorrenza sleale nei trasporti turistici in Campania

Stop al caos e alla concorrenza sleale nei trasporti turistici in Campania. Con l’approvazione delle modifiche alla Legge Regionale n. 10/2024, il Consiglio Regionale ha di fatto eliminato le "zone grigie" che favorivano l'abusivismo da parte di finti servizi navetta e trasporti non autorizzati legati alle agenzie di viaggio.

Confesercenti Campania e Federnoleggio esprimono totale approvazione per gli emendamenti che «mettono fine ad abusivi e irregolarità».

Confesercenti e Federnoleggio Campania: «Finalmente!»

«Finalmente – sottolineano in una dichiarazione congiunta Vincenzo Schiavo, Presidente Regionale e Vicepresidente Nazionale Confesercenti, e Antonio Paone, Coordinatore Campania e Vicepresidente Nazionale Federnoleggio-Confesercenti - si mette ordine in un mercato che le asimmetrie normative avevano trasformato in un terreno dove chiunque poteva fare tutto».

In particolare, Schiavo e Paone sottolineano l’importanza del provvedimento che «fa finalmente chiarezza su due questioni che da tempo alimentavano incertezza e tensioni nel comparto: i servizi di cortesia offerti dalle strutture ricettive e la vendita di pacchetti turistici comprensivi del servizio di trasporto da parte delle agenzie di viaggio».

«Ora spetta alle Forze dell’ordine», il monito

«Con le modifiche approvate - specificano Schiavo e Paone - le strutture ricettive potranno continuare ad accompagnare i propri clienti, a titolo di cortesia, verso aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzando veicoli intestati alla struttura stessa. Le agenzie di viaggio, quando il pacchetto turistico venduto comprende un servizio di trasporto, dovranno invece rivolgersi obbligatoriamente a vettori autorizzati allo svolgimento di tale attività, nell’interesse e a tutela della sicurezza dei passeggeri trasportati».

I vertici di Confesercenti/Federnoleggio, che rappresenta in Campania il comparto del trasporto non di linea e del noleggio con conducente, per questo ci tengono a ringraziare il Vicepresidente della Regione Campania e Assessore ai Trasporti, Mobilità e Mare, Mario Casillo, il Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone, e tutti i consiglieri regionali che hanno partecipato ai lavori.

«Un ringraziamento speciale va infine ai tecnici dell’associazione il cui contributo nello spiegare nel dettaglio il fenomeno ha reso possibile questo importante risultato. Ora spetta alle Forze dell’ordine – sottolineano Schiavo e Paone - far rispettare la normativa con rigore: è indispensabile per tutelare gli operatori onesti e proteggere i turisti».

Le conseguenze delle modifiche sono di rilievo, perché le strutture ricettive possono effettuare servizi di cortesia verso stazioni ed aeroporti solo per i propri clienti e con veicoli di proprietà della struttura, vietando tour o trasporti a pagamento mascherati. Gli abusivi rischiano pesanti sanzioni. «Senza dimenticare - conclude Vincenzo Schiavo – che in questo modo l’efficienza e la qualità dei servizi per i turisti migliorano ulteriormente».