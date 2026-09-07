Leone Melillo: una riflessione sul futuro delle migrazioni Il richiamo alla "coscienza popolare" di Vittorio Emanuele Orlando

Tra incentivi al rientro volontario e affinità culturale, un contributo teorico propone nuove prospettive per il dibattito su flussi e identità.

Il dibattito sui modelli di accoglienza si arricchisce di un nuovo contributo teorico. Non si tratta di una proposta politica imminente, ma di una riflessione scientifica avanzata da Leone Melillo.

L'obiettivo è esplorare percorsi alternativi ai sistemi attuali, focalizzandosi sulla sostenibilità sociale e sulla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale.

Rientro consensuale assistito.

L'elemento centrale dello studio ruota attorno ai programmi di rimpatrio volontario. L'ipotesi suggerisce di prevedere incentivi economici e sostegni concreti per i cittadini stranieri che scelgono liberamente di tornare nei propri Paesi d'origine. Questa formula consensuale punta a favorire il reinserimento in patria, alleggerendo la pressione sul welfare interno.

Il nodo dell'affinità culturale.

Un altro punto cardine riguarda i criteri di accesso regolamentato. La riflessione invita a valutare canali d'ingresso preferenziali legati alla condivisione di valori civili e tradizioni storiche vicine a quelle ospitanti. Secondo questa impostazione, la vicinanza culturale faciliterebbe una convivenza più fluida nel tessuto sociale.

Il richiamo alla "coscienza popolare" di Vittorio Emanuele Orlando.

L'intera riflessione metodologica trova un solido ancoraggio storico e dottrinale nei classici del diritto pubblico italiano.

Come evidenziato nello studio "Considerazioni sulla Rappresentanza Politica in Orlando" di Leone Melillo, il concetto di ordine giuridico non può prescindere da una base organica comune.

Il diritto non è il frutto di un arbitrio o di una scelta astratta, ma una "manifestazione organica della vita dei popoli, come il pensiero, come la lingua".

Per Orlando, il fondamento di ogni ordinamento risiede storicamente nella "coscienza giuridica del popolo", in un sentimento uniforme che scaturisce dall'indole e dalla storia di una specifica collettività.

In questa prospettiva, la proposta teorica di Melillo sulla compatibilità etica e civile dei flussi migratori intende preservare proprio quell'ordine profondo che, secondo la giuspubblicistica orlandiana, permette alle leggi dello Stato di riflettere e tutelare la coscienza collettiva preesistente.

Criteri per la cittadinanza

Lo studio di Melillo tocca infine l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione. La tesi propone una rimodulazione dei tempi di residenza e un rafforzamento delle verifiche ministeriali. Lo status di cittadino diventerebbe il traguardo di un percorso approfondito di conoscenza della lingua, della storia e delle istituzioni della Repubblica.

Il contributo di Melillo si configura come uno spunto metodologico per stimolare un confronto sereno su temi complessi come demografia, economia e identità.