Savoia formato trasferta: blitz ad Altamura firmato Martina e Yeboah Primo successo in campionato per la formazione di Torre Annunziata

Dopo il colpaccio di Catania in Coppa Italia di C, il Savoia conquista un'altra vittoria esterna, questa volta in campionato. Il 2-0 di Altamura regala ai bianchi la prima vittoria in stagione. Ottima la prova disputa dalla squadra di Torre Annunziata che mette in discesa la partita già nel primo tempo. Il vantaggio arriva al 7': cross di Iob dalla destra, il pallone arriva sul versante opposto a Martina che si libera del diretto avversario e conclude con un perfetto diagonale. Alla mezz'ora arriva anche il raddoppio: Yeboah si invola per 40 metri e segna la rete del 2-0 dal limite. Sul 2-0 il Savoia controlla, riuscendo a gestire bene il doppio vantaggio. Nel finale di gara Patrignani ha anche la palla del tris ma il palo gli nega la gioia.

ALTAMURA-SAVOIA 0-2

Reti: 7’ Martina, 30’ Yeboah.

Altamura (4-2-3-1): Perucchini - Mogentale, Pirrello, Pacia, Zazza (57’ Ovalle Santos) - Gudelevicius (46’ Nazzaro), Dipinto - Rosafio (70’ Peschetola), Curcio (46’ Simone), Grande - Malcore. A disposizione: Di Bartolo, De Gennaro, Gagliardi, Crimi, Bocic, Esposito, Dimola, Tudor, Calusic.

All. Ledian Memushaj.

Savoia (3-4-1-2) Leonardo - Portanova, Noce, Cozzoli; Iob, Tumbarello (64’ Patrignani), Alfieri (87’ Meola), Martina (81’ D'Amore); D'Agostino (64’ Fabriani); Nepi, Yeboah (81’ Scotti). A disposizione: Bethers, Albanese, Riccardi, Zoboletti, Polizzi, Fiasco, Gemello, Ferrara. All. Formisano

Arbitro: Maccarini di Arezzo. Assistenti: Galligiano di Sondrio e Martone di Monza. IV ufficiale: Spina di Barletta.

FVS: Fedela di Lecce.

NOTE. Ammoniti: Tumbarello, Portanova, Alfieri, Dipinto. Angoli: 2-6. Recupero: 4’ pt, 6’ st.