Incendio a Taverna del Re: in fiamme il sito delle ecoballe Rogo in corso di spegnimento

È in corso lo spegnimento di un vasto incendio all'interno del sito di stoccaggio delle ecoballe in località Taverna del Re, alla periferia di Giugliano.

Sul posto sono presenti i carabinieri del 10° Reggimento Campania, della Compagnia di Giugliano e i vigili del fuoco. Non ci sarebbero persone coinvolte.

Il sito di Taverna del Re, realizzato negli anni dell'emergenza rifiuti in Campania, sorge in un'area che segna il confine con la provincia di Caserta. Per anni ha accolto la stragrande maggioranza dei sei milioni di ecoballe, confezionate dagli Stir, in attesa dello smaltimento finale.

La rimozione delle ecoballe, posate su piazzole di cemento realizzate dove una volta si coltivava il grano, è stata avviata da qualche anno ma non è stata ancora del tutto ultimata.

Non è stato ancora deciso, inoltre, come sarà utilizzata l'area, una superficie di quasi quattro chilometri, quando sarà completamente svuotata.