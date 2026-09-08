Campania: una giornata interamente dedicata all’ambiente e alla sostenibilità La proposta nasce dal basso, dall’iniziativa di alcuni cittadini: so parte da Portici

Nasce dal basso, dall’iniziativa di alcuni cittadini, la proposta di istituire una giornata interamente dedicata all’ambiente e alla sostenibilità, con l’ambizione di trasformarla in un appuntamento rivolto all’intera Campania.

Portici come punto di partenza non è casuale, la città si sta infatti distinguendo per una serie di manifestazioni e iniziative rivolte alla cittadinanza, all’interno delle quali i promotori intendono inserire anche una giornata regionale dedicata alla cultura ambientale.

A raccogliere e formalizzare la proposta è Noemi Puntus, responsabile dei Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale di Portici, con il sostegno del Coordinamento regionale. L’idea è quella di istituire il Green Shift Day – Campania, una giornata regionale dedicata ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e della tutela del territorio.

"L’idea è nata anche osservando come Portici si stia sempre più caratterizzando per una serie di manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza. Abbiamo pensato che una giornata dedicata all’ambiente potesse rappresentare la più importante di queste iniziative, sia per il tema affrontato sia per la possibilità di coinvolgere un pubblico più ampio. Da una proposta nata tra alcuni cittadini abbiamo quindi pensato di formalizzare e proporre un’iniziativa che potesse assumere una dimensione regionale", spiega Noemi Puntus.



Il termine “Shift” richiama l’idea di un passaggio, di una trasformazione nel modo di affrontare le questioni ambientali. Non, dunque, una giornata dedicata a un singolo tema, ma un appuntamento capace di mettere in relazione ambiente, territorio, sostenibilità e cultura ecologica, coinvolgendo senza esclusioni realtà associative, cittadini, istituzioni e mondo della ricerca. Dal Coordinamento regionale dei Circoli fanno sapere inoltre che il Green Shift Day – Campania potrebbe rappresentare l’occasione per illustrare e approfondire la proposta dei Circoli per un 2027 all’insegna dell’ecologismo, attualmente affidata a un comitato composto da accademici ed esperti della materia.

La giornata potrebbe quindi diventare anche un momento di confronto pubblico e di presentazione del lavoro sviluppato attorno a questa proposta, creando uno spazio di discussione e dialogo tra competenze scientifiche, associazionismo, istituzioni e cittadini.

L’obiettivo è costruire un appuntamento capace di coinvolgere l’intero territorio campano e di diventare, nelle intenzioni dei promotori, un momento annuale di sensibilizzazione, confronto e partecipazione sui temi della sostenibilità, della cultura ambientale e della tutela del territorio.