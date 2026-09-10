EuroVolley 2026: tutto esaurito a Napoli per Italia-Svezia con Mattarella Grande spettacolo in Piazza del Plebiscito stasera alle 21.05. La squadra raggiunge il campo

Napoli si accende per il grande volley internazionale. È ufficialmente tutto esaurito per la gara inaugurale del CEV Enel EuroVolley 2026 Men. Questa sera, nella magnifica cornice di Piazza del Plebiscito, gli azzurri del CT Ferdinando De Giorgi affronteranno la Svezia alle ore 21.05, inaugurando ufficialmente il cammino europeo della Nazionale maschile bicampione del mondo. Saranno 5.932 gli spettatori presenti sugli spalti per una notte che promette di entrare nella storia dello sport italiano.

Il parterre delle grandi occasioni e lo show dei Planet Funk

Un evento di portata eccezionale che richiama l'attenzione delle massime istituzioni. Sulle tribune allestite nel cuore della città partenopea è prevista la presenza di numerose autorità politico-sportive nazionali e internazionali, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronto a sostenere gli azzurri nel debutto casalingo.

Non solo sport, ma un vero e proprio spettacolo multimediale. Ad accompagnare l'ingresso in campo delle squadre e a infiammare il pubblico prima e durante il match ci saranno i Planet Funk. Il celebre collettivo di musica dance ed elettronica firmerà la colonna sonora di una serata che unisce musica e spettacolo ad altissimi livelli.

Un'impresa ingegneristica senza precedenti in Piazza del Plebiscito

Trasformare una delle piazze monumentali più famose e suggestive d'Italia in un'arena pallavolistica all'avanguardia ha richiesto un vero e proprio sforzo titanico. I numeri dell'allestimento svelano la portata della sfida logistica:

200 operai al lavoro giorno e notte dal 17 agosto per costruire l'impianto da zero.

Due enormi tribune temporanee alte ben 16 metri, affiancate dalla Tribuna Autorità posizionata davanti a Palazzo Reale.

Circa 500 fari e oltre 200 strumenti per effetti speciali e scenografie televisive di ultima generazione.

1.000 metri quadrati di grafiche stampate e tessuti per vestire la piazza e adattarla agli standard internazionali dell'evento.

L'impatto visivo e strutturale consegna a Napoli un'arena temporanea capace di coniugare il fascino del patrimonio storico con le esigenze tecnologiche di una grande competizione sportiva globale.