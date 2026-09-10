IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Forse solo scarso Il Napoli contro l'Inter ha avuto un atteggiamento autolesionistico e letale, i cambi poi...

Avevo visto il primo tempo di Real Madrid-Inter e mi ero convinto di due cose. Che il Napoli a Milano nell'ultima di campionato aveva perso una grande - e forse irripetibile - occasione e che l'Inter è molto forte, ma pressata uomo su uomo nella sua metà campo va in grande difficoltà e può commettere errori decisivi per le squadre avversarie. Al contrario, difendere negli ultimi 30 metri contro i nerazzurri - come ha spudoratamente fatto il Napoli dal 60' in poi - è autolesionistico e letale. Tanto più se ti privi di un'ala per far giocare un difensore alla sua prima uscita stagionale e pure in ritardo di condizione. O forse solo scarso.